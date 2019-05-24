После стремительного падения в предыдущие дни в пятницу, 24 мая, цены на нефть продемонстрировали положительную динамику, но темпы подъема котировок замедлились. Об этом пишет "Интерфакс".

Так, с начала текущей недели цена WTI упала на 7%, Brent - на 5%, что в обоих случаях является максимальным недельным снижением в текущем году.

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:40 по киевскому времени подорожали на $0,06 (на 0,09%) - до $67,82 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени выросли на $0,13 (на 0,22%) - до $58,04 за баррель.

Отмечается, что в случае начала полномасштабной торговой войны между США и Китаем темпы роста мировой экономики замедлятся, и это негативно скажется на спросе на нефть. Нехватку топлива на мировом рынке могут усугубить американские санкции против Ирана и проблемы Венесуэлы и Ливии.

Тем не менее, аналитики международного рейтингового агентства Fitch полагают, что страны ОПЕК+ могут компенсировать снижение поставок из Ирана, причем им для этого необязательно будет выходить за рамки текущих лимитов на добычу, поскольку на данный момент страны перевыполняют условия сделки.

Напомним, 22 мая нефть Brent упала до $71 за баррель на фоне роста запасов в США.

Также мы писали, что аналитики ждут, что скоро нефть Brent подорожает до $75 за баррель.