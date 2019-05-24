Первый съезд "Блока Петра Порошенко "Солидарность" под новым названием ("Европейская солидарность") состоится в пятницу, 31 мая. Об этом сообщает пресс-служба политсилы на странице в Facebook.

"Ключ к объединению и победе - это обновленная партия с обновленным руководством, с огромным представительством общественности, волонтеров, добровольцев. Людей, которые способны действовать эффективно в новых условиях. Уверен, что на большом съезде партии, который состоится 31 мая, мы учтем большинство мыслей, которые сегодня озвучены на форуме "Солидарна справа громад", и эти позиции точно войдут в программные документы обновленной партии", - сказал экс-президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, в мероприятии примут участие лидеры общественных организаций, волонтеры, добровольцы, молодые профессионалы.

Скриншот: Facebook/ Блок Петра Порошенка Солідарність

Напомним, после инаугурации Зеленского бывший президент Порошенко переехал в прозрачный офис БПП.

Также мы писали, что фракцию БПП покинули еврооптимисты и Корнацкий.