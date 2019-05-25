Американские ученые из Университета Джорджии выяснили, что ежедневное взвешивание помогает людям устойчиво худеть или сохранять свой вес в норме. Исследования ученых опровергают ранее неоднократно звучавшие рекомендации о вредности частых взвешиваний. Об этом сообщает EurekAlert.

Ежедневные взвешивания являются жестким напоминанием о необходимости строго следовать режиму диеты и физических нагрузок, не давая себе никаких поблажек. Более того, после подобных взвешиваний люди даже начинают уделять спорту больше времени и более тщательно контролировать пищу, которую они употребляют. А вот те, кто не вставал на весы каждый день, впоследствии набирали лишний вес чаще, как показали 14-недельные исследования при участии 111 людей в возрасте от 18 до 65 лет.

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