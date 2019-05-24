В Мукачевском городском райсуде в Закарпатской области сегодня вынесли приговор несовершеннолетнему жителю села Нижняя Апша Тячевского района, который совершил умышленное убийство сверстника весной 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

Отмечается, что подростка признали виновным в совершении умышленного убийства в состоянии сильного душевного волнения (ч. 1 ст. 116 УК Украины).

По данным пресс-службы, юноше назначили наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы. Кроме того, суд также постановил взыскать 1,5 млн грн морального ущерба в пользу потерпевших (по 750 тыс. грн в пользу отца и матери умершего парня).

"В судебном заседании прокурором предоставлены неопровержимые доказательства вины обвиняемого в убийстве школьника. Кроме того, прокурор просил суд учесть все представленные доказательства, признать обвиняемого виновным в умышленном в убийстве и назначить наказание в виде 15 лет лишения свободы", - сообщили в пресс-службе.

В прокуратуре отметили, что среди других доказательств в судебном заседании исследованы заключение эксперта по результатам комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, проведенной в г. Львове, где четко указано, что обвиняемый осознавал значение своих действий и мог руководить ими.

"Также в заключении эксперта указано, что "на момент совершения преступления обвиняемый в состоянии психологического эффекта не находился", - добавили в пресс-службе.

Скриншот: Прокуратура Закарпатської області

В ведомстве также сообщили, что согласно вышеприведенным фактам прокуратура Закарпатской области обжалует приговор суда в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела и из-за мягкости назначенного наказания.

Как сообщала "Страна", 14 марта прошлого года 14-летний житель поселка Нижняя Апша поссорился со своим товарищем и нанес ему удары ножом в шею. От полученных травм 15-летний юноша скончался на месте.

5 апреля суд изменил подростку меру пресечения на круглосуточный домашний арест (без применения электронных средств контроля) и отпустил его домой, несмотря на то, что, согласно предварительному решению суда, подозреваемый должен был содержаться под стражей.

Это решение суда вызвало широкий общественный резонанс и было обжаловано. Местные жители в знак протеста перекрывали трассу государственного значения "Мукачево-Рогатин-Львов". И юношу снова был взят под стражу.