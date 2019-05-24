Глава Генерального штаба Украины и главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, назначенный президентом Владимиром Зеленским 21 мая, заявил, что не планирует массовых увольнений в Вооруженных силах. Об этом он сказал в интервью УНИАН.

Также он не будет освобождать от должности командующего Сил специальных операций Игоря Лунева, который в день инаугурации не отдал воинское приветствие Владимиру Зеленскому.

"В том, что кто-то не отдал воинское приветствие президенту, я не вижу никакого двойного дна. Во-первых, я прекрасно знаю генерала Лунева, никаких вызовов он не бросает, он добросовестный, порядочный генерал, выполняет свои обязанности. Возможно, переволновался... Он профессионал, военный, он не политик и в политику не влезает", - сказал Хомчак.

Также он сообщил о том, что массовых увольнений не планируется, хоть определенные кадровые решения и будут приняты.

"Всех поменять - это не выход. Конечно, я буду принимать кадровые решения, потому что я знаю, каким я хочу видеть процесс управления. Он сегодня не совсем такой, как надо. Но сначала надо разобраться, в чем причина, и подправить. Потому что, если люди занимают те или иные должности, они не с неба на те должности упали, они служили, за ними стоят люди, коллективы", - сказал Хомчак.

Напомним, Хомчак рассказал, чем займется на посту главы Генштаба в первую очередь.

Также мы писали, что Зеленский объяснил, чего ждет от главы Генштаба Хомчака.