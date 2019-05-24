Власти африканской Ботсваны сняли запрет на охоту на слонов, заявив, что он привел к "высоким уровням конфликтов" между животными и людьми.

Заявляется, что из-за запрета "слоны нанесли большой ущерб урожаю и домашнему скоту фермеров, угрожая их средствам к существованию".

Об этом говорится в заявлении Министерства окружающей среды, охраны природных ресурсов и туризма Ботсваны, опубликованном поздно вечером в среду, 22 мая.

Решение отменить запрет было принято после "обширных консультаций". Его утвердили через год после того, как правительство Ботсваны учредило комитет по рассмотрению охоты на слонов, говорится в заявлении. По оценкам опросов, в южноафриканской стране популяция слонов насчитывает около 130 тысяч животных.

Фото: facebook.com/www.mewt199.co.bw

Как сообщала "Страна", за последние 50 лет человечество уничтожило 20% всех видов животных. С 1980 года в 10 раз увеличился объем мусора из пластика в водоемах, морях и океанах. Ежегодно в Мировой океан сбрасывается порядка 300–400 тонн токсичных отходов и тяжелых металлов, из-за чего образовалось около 400 "мертвых зон".

Отметим, что в ЮАР охотника на носорогов растоптал слон, а затем сожрали львы.