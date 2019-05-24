Два судна ВМС РФ в пятницу, 24 мая, прошли через пролив Босфор из Черного моря в Мраморное, передает CNN Turk.

Фото: cnnturk.com

"Два российских военных корабля прошли сегодня через Босфор и вышли в Мраморное море", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оба корабля принадлежат Черноморскому флоту РФ: один - противодиверсионный катер с бортовым номером 841, второй - спасательный буксир СБ-739.

По данным издания, во время пересечения пролива российские корабли были сопровождены береговой охраной Турции.

Как сообщилось, что вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что НАТО будет усиливать свое присутствие в Черном и Азовском морях, чтобы Украина могла урегулировать ситуацию в Черноморском регионе.

Ранее сообщалось, что в одесский порт зашел военный корабль ВМС Британии.

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