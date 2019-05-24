Почетный глава ПЦУ Филарет (Денисенко) не изменил своего мнение относительно деятельности Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ-КП) в Украине, а также неисполнения текста Томоса. Об этом сообщил глава Украинской православной церкви Епифаний, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы обсудили ту ситуацию, которая сложилась в ПЦУ, и те заявления, которые звучали на протяжении последних двух недель, но святейших патриарх Филарет засвидетельствовал, что то, что он обнародовал, то же он засвидетельствовал и на заседании Священного синода, то есть, что существует Киевский патриархат, он не снят с регистрации, хотя все мы пытались переубедить, доказать, что сейчас юридически и фактически уже нет Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ-КП)", - сказал митрополит Епифаний на брифинге по итогам Священного синода в пятницу.

Он подчеркнул, что на Синоде все старались переубедить патриарха Филарета, что КП лег в основу ПЦУ, но "все увидели, что патриарх Филарет, к сожалению, остается уверенным в своих мыслях" Среди прочего, Епифаний подчеркнул, что мнение Фаларета не имеет поддержки ни внутри Церкви, ни среди населения Украины в целом.

"Двоевластия в церкви как такового нет", - констатировал митрополит Епифаний.

Что касается, заявлений митрополита Филарета по Томосу, то предстоятель ПЦУ считает, что озвученные ним положения документа не противоречат независимости ПЦУ. Среди прочего, митрополит Епифаний отметил, что на Синоде ему была высказана почти единогласная поддержка, за такое решение не проголосовал лишь патриарх Филарет. В частности, речь идет таких пунктах, за которые не голосовал Филарет: "Синод засвидетельствовал, что в своей деятельности ПЦУ руководствуется Священным писанием, канонами Православной церкви, собственным статутом, утвержденным Объединительным собором 15 декабря 2018 года, Патриаршим синодальным Томосом про автокефалию от 6 января 2019 года, решениями собственных уставных органов", а также "Поместная УПЦ (ПЦУ) сохраняет внутреннее единство и призывает епископат духовенство и верных все вопросы обсуждать и решать в духе заповеданной Господом братской любви, избегая з разжигания вражды и противостояния. Синод также выразил полную поддержку предстоятелю Блаженнейшему Епифанию, митрополит Киевский и всея Украины".

Как сообщала "Страна", в последнее время Филарет неоднократно заявлял что УПЦ-КП продолжает существовать, и что он не намерен выполнять три условия Томоса об автокефалии, предоставленного Вселенским патриархатом - условия томоса по переходу заграничных приходов бывшей УПЦ-КП в состав Вселенского патриархата, отказывается от запрета варить миро, и отказывается решать конфликтные ситуация внутреннего характера исключительно по согласованию с Фанаром.