В США решили ввести новые пошлины на товары из тех стран, которые занижают курсы своих валют по отношению к доллару. Об этом пишет "Интерфакс".

"Этим мы ставим иностранных экспортеров в известность о том, что министерство торговли может компенсировать валютные субсидии, которые наносят ущерб промышленности США", - заявил американский министр торговли Уилбур Росс.

По его словам, "иностранные государства больше не смогут использовать валютную политику в ущерб американским рабочим и предприятиям".

Отметим, что Штаты уже давно обвиняют Китай в умышленном занижении курса юаня, а также новые квоты могут распространиться на товары из Японии, Южной Кореи, Индии, Германии и Швейцарии. Кроме того, в список может быть включена и Россия.

Напомним, в США собрались отменить пошлины на сталь и алюминий из Канады и Мексики.

Также мы писали, что США ввели повышенные пошлины на китайские товары с 10 мая.