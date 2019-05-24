Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в пятницу, 24 мая, заявил, что Греция вступила в зону евро после фальсификации данных статистики. Он заявил, что винит себя в этом до сих пор.

"Это правда, что Греция в 2001 году стала членом еврозоны после подделки статистических материалов. Я виню себя за это до сих пор", - сказал Юнкер в интервью немецкой газете Bild.

Он отметил, что процедура принятия страны в еврозону с тех пор сильно изменилась.

"На сегодняшний день независимая служба - Евростат - имеет возможность тщательно проверить данные всех стран-членов ЕС. Таким образом, Европа может учиться на своих ошибках", - сказал он. По словам Юнкера, бывший премьер-министр Греции Георгиос Папандреу при вступлении в должность в 2009 году "не знал, в каком серьезном кризисе находилась Греция, или не хотел об этом знать".

Председатель Еврокомиссии при этом добавил, что не хотел бы выхода Греции из зоны евро.

Как сообщала "Страна", президент Греции напомнил канцлеру Германии о компенсации за преступления нацистов, Меркель признала вину.

Напомним, что в ЕС начались выборы в Европарламент. Они покажут, останется ли Союз европейским.