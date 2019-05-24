Власти Черногории планируют ввести штрафы за прогулки с голым торсом или в купальниках в общественных местах. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Предполагается, что для того, чтобы сократить неподобающее поведение туристов, введут систему крупных штрафов. Так за прогулку по городу с голым торсом оштрафуют на 500 евро, в купальнике – на 600, а за распитие напитков и употребления пищи в общественных местах – на 700.

К разработке новых норм призвали присоединиться также местных жителей. Власти призывают ориентироваться на опыт соседних стран.

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