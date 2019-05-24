В пятницу, 24 мая, в центре Киева на Европейской площади коммунальные службы демонтировали установленный в 2012 году накануне Чемпионата Европы по футболу в Украине и Польше футбольный мяч. Об этом сообщает 112-Украина.

Мяч располагался в самом центре площади возле здания Украинского дома. Вместо футбольного символа Евро-2012 в центре Европейской площади была установлена официальная эмблема НАТО.

Фото: 112.ua

Фото: 112.ua

Как сообщала "Страна", в Румынии начались крупные киберучения НАТО под названием "Стойкий кобальт". Их цель - тестирование, проверка и аттестация оперативной совместимости системы C4ISR.

Отметим, что советник Зеленского хочет сохранить ООС на Донбассе. Апаршин заявил, что команда Владимира Зеленского продолжит операцию на Донбассе.