Сообщение о минировании пяти больниц и десяти многоэтажек в Кривом Роге, которое поступило в местную полицию 23 мая и оказалось ложным, расследуется как террористический акт. Об этом со ссылкой на правоохранителей пишут "Украинские Новости".

Между тем, среди указанных адресов был дом по улице Виталия Матусевича, 6, в котором живут родители президента Украины Владимира Зеленского.

Вечером в четверг, 23 мая, на объектах работали специалисты экстренных служб. Все сообщения о минировании оказались ложными. Отмечается, что 15 мая неизвестные уже сообщали о минировании этих же самых объектов.

Полиция начала расследование по признакам ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.

Напомним, во Львове неизвестный от имени Порошенко заминировал четыре отеля и школу.

Также мы писали, что в Киеве установлен абсолютный рекорд по числу сообщений о минированиях.