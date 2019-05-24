Сегодня, партию "Блок Петра Порошенко "Солидарность" переименовали в "Европейскую Солидарность". Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии в Facebook.

"Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" меняет название - такое решение принял съезд партии. Поддержав предложение общественных активистов, озвученное во время форума ОО "Солидарное дело общин", который состоялся при участии Петра Порошенко, делегаты съезда партии приняли новое название - партия "Европейская Солидарность", - говорится в сообщении.

Во время выступления на форуме общественных активистов экс-президент Порошенко также сообщил, что 31 мая состоится съезд обновленной партии, в которой будут представлены лидеры общественных организаций, волонтеры, добровольцы, молодые профессионалы. Порошенко также отметил, что партия пойдет на выборы в Верховную Раду.

Фото: facebook.com/BPP.Solidarnist.official

Напомним, из названия партии исчезнет не только фамилия Порошенко. Он сам перестанет быть лидером своей партии. Обновится и первая десятка партийного списка на парламентских выборах. Соответствующие решения будут обсуждаться на закрытом съезде партии 24 мая.

Как сообщала "Страна", в БПП заявили, что готовы к выборам, но намекнули, что роспуск Рады неконституционен.