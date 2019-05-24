Глава партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко назвал справедливым решением отмену указа экс-президента Порошенко о назначении бывшего сотрудника Администрации Президента Владимира Горковенко членом Национального совета Украины по вопросам ТВ и радио. Комментарий Гриценко опубликовал в Facebook.

"Именно этот креативный мерзавец (Владимир Горковенко - Прим. ред.) был генератором массированных фейков и грязи, которыми обливали нескольких кандидатов в президенты: Тимошенко, Садового, Зеленского, меня и даже моих детей. Это была невиданная ранее по масштабу и стоимости лживая "минусовая" кампания: больше года распространяли те фейки и грязь массированно, на центральных и региональных каналах, в тч проплаченными "политологами", на радио, в печатной прессе, через сеть мобильной связи, на всех возможных платформах в сети, в метро и даже с экранов в супермаркетах и ​​развлекательных центрах. Поэтому решение справедливо", - написал Гриценко.

В комментариях к посту нардеп Сергей Лещенко добавил, что Горковенко - "автор черных и белых списков на телевидении, фактически - цензор эпохи Порошенко".

Скриншот: Facebook/ Анатолій Гриценко

Напомним, Петр Порошенко подписал указ о назначении Владимира Горковенко на должность члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания 4 мая.

Также мы писали, что из-за назначения Горковенко вокруг Нацсовета разгорелся скандал. И.о. главы Нацсовета Ольга Герасимюк отказалась открывать заседание регулятора, "пока не будут получены выводы Парламентского Комитета по вопросам свободы слова или от президента Владимира Зеленского относительно корректности кадровых решений, в частности, назначения на должность члена Нацсовета Владимира Горковенко". А 24 мая Зеленский отменил указ Порошенко о назначении пиарщика экс-президента членом Нацсовета.