На выходных 25-26 мая в большинстве регионов Украины ожидается +20...+26 градусов. В Западном регионе +16...+22.

Возможны дожди с грозами, сопровождающиеся шквалами и градом. В воскресенье - прояснение на Правобережье.

Об этом говорится на фб-странице Натальи Диденко. В Киеве ожидаются дожди, грозы, порывистый ветер и местами град.

Также она спрогнозировала в столице традиционно "кучу концертов, выставок, танцев, фестивалей и пива с шашлыками, море народа, волнами перекатывающегося с площади на площадь".

В субботу, 25 мая, в Киеве - дожди, грозы, при грозах порывистый ветер, возможен локально град. В воскресенье, 26 мая - местами небольшой дождь, гроза.

Температура воздуха +23...+25 градусов.

Диденко отмечает, что лучшее время в эти дни в Киеве будет ранним утром в воскресенье, 26 мая: солнце, ясное небо, свежесть и цветущая красота.

"Если вы собираетесь в субботу-воскресенье на природу, возьмите обязательно какой-то целдофанчик накрыться от дождя. Кстати, зонты, детям - резинщики, себе - какой `нурофен-цитрамон`, потому что атмосферное давление будет прыгать, футбольный пидср ... ник на сырую траву, то от комаров, защита от клещей для животных, поменьше шашлыков, испеките накануне кусок мяса в духовке - на природе своя буженинка с помидором - ммм, себе радость, природе - отдых от дыма.

Спокойных выходных, неврозы и волнения немного откладываем", - говорится в опубликованном сообщении.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщала "Страна", циклон Аксель принесет в Украину похолодание и грозовые дожди. Отметим, что в ПЦУ выписали из-за границы еще одного Епифания.