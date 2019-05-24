Почетный глава ПЦУ Филарет считает, что предстоятеля ПЦУ Епифания окружили "промосковские силы". Об этом он сообщил после заседания синода ПЦУ в Софии Киевской, пишет "Украинская правда".

"Нашего предстоятеля окружили промосковские силы, которые сюда приехали, чтобы развалить нашу церковь", - сказал Филарет. На вопрос, кто представляет эти силы, Филарет отказался отвечать. "Не скажу. Но если будет нужно, то я назову всех поименно", - сказал патриарх.

Напомним, сегодня Филарет стал единственным из членов Синода Православной церкви Украины, кто отказался подписать одно из решений о "верности уставу ПЦУ".

Ранее он рассказал, как обязался не выдвигать свою кандидатуру на главу ПЦУ при посредничестве Порошенко, при этом получив договоренность стать фактическим руководителем этой организации внутри Украины. Как сообщала "Страна", в Сербском патриархате назвали ПЦУ "конфедерацией раскольничьих группировок". Отмечается, что Сербская церковь еще в прошлом ноябре первой среди поместных православных церквей официально осудила намерения Константинопольского патриархата самовольно решать церковные вопросы в Украине.