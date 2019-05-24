Как заявили "Стране" источники в окружении мэра Киева Виталия Кличко, его партия "Удар" может пойти на выборы вместе с "Батькивщиной" Юлии Тимошенко.

"Это не на 100% еще решенный вариант, но переговоры ведутся", - сказал источник.

По его словам, ранее Кличко ответил отказом от предложения войти в так называемую "партию мэров", которую сейчас пытается создать олигарх Игорь Коломойский и бизнесмен Павел Фукс.

Напомним, Виталий Кличко объявил о походе УДАРа на выборы в Раду в середине мая.

Также "Страна" уже подробно описывала, почему Виталий Кличко возвращается к старому политпроекту, как в партии УДАР поменялось руководство и какие кандидатуры обсуждаются в ее избирательный список.