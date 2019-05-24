Кличко может пойти на выборы вместе с Юлией Тимошенко
Как заявили "Стране" источники в окружении мэра Киева Виталия Кличко, его партия "Удар" может пойти на выборы вместе с "Батькивщиной" Юлии Тимошенко.
"Это не на 100% еще решенный вариант, но переговоры ведутся", - сказал источник.
По его словам, ранее Кличко ответил отказом от предложения войти в так называемую "партию мэров", которую сейчас пытается создать олигарх Игорь Коломойский и бизнесмен Павел Фукс.
Напомним, Виталий Кличко объявил о походе УДАРа на выборы в Раду в середине мая.
Также "Страна" уже подробно описывала, почему Виталий Кличко возвращается к старому политпроекту, как в партии УДАР поменялось руководство и какие кандидатуры обсуждаются в ее избирательный список.
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