Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время посещения "Книжного арсенала" в Киеве подарили детскую книгу о политике. Видео об этом опубликовано в фейсбуке.

"Подарили президенту Украины Владимиру Зеленскому нашу детскую книжку "Политика для начинающих". Он оценил", - говорится в подписи к видео.

В данной книге, автором которой является Алекс Фрит, рассказывается о государстве и правительстве, основах политики, политического строя, избирательном праве и выборах. Книга предназначена для детей от семи лет и в Украине стоит до 400 гривен.

Видео: facebook.com/knygolove

Как сообщала "Страна", глава Администрации президента публично заявил о том, что президента Зеленского фактически обманули на совещании перед указом о роспуске Рады.

Также Андрей Богдан назвал петицию об отставке Владимира Зеленского шуткой.