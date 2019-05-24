Народный депутат Сергей Лещенко, против Лещенко в САП возбудили уголовное дело, опубликовал серию фотографий из кинотеатра "Оскар" на своей странице в Instagram.

На одном из снимков он позирует в прозрачном собачьем конусе или как его еще называют - ветеринарном воротнике. "Вот же ж собака", - подписана фотография в сториз.

Как выяснилось, нардеп просто посетил кинотеатр. "Чтобы как-то восстановить свою психику после выборов и награждения титулом "враг Трампа", по вечерам стал ходить на мультики - сперва на Аладдина, потом - на Домашних животных", - написал он в своем посте в соцсети.

Фото: Sergii_leshchenko/Instagram

Как сообщала "Страна", влиятельное издание The Hill утверждало, что Сергей Лещенко мог получить взятку за компромат на Манафорта.

Ранее народный депутат Сергей Лещенко заявил, что фракция Блока Петра Порошенко, из которой он вышел, планирует лишить его мандата.

