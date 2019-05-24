Бывший заместитель главы администрации президента при Викторе Януковиче, юрист Андрей Портнов зарегистрировал в Госбюро расследований третье заявление об отмывании средств, легализации незаконных доходов и неуплате налогов экс-президентом Петром Порошенко. Об этом сам Портнов написал в Telegram.

"Друзья, зарегистрировал в Государственном бюро расследований третье заявление об отмывании средств, легализации незаконных доходов и неуплате налогов бывшим Президентом Порошенко, который в составе организованной преступной группы завладел телеканалом "Прямой", оформив его на оффшорную компанию, фиктивно принадлежавшую бывшему члену Партии Регионов Макеенко", - заявил Портнов.

Также, по его словам, сегодня ГБР зарегистрировало новое уголовное производство и начало расследование по факту легализации Порошенко преступных доходов при офшорных манипуляциях на сумму 300 млн долларов США по сделке продажи завода "Кузни на Рыбальском".

Фото: t.me/PortnovUA

Напомним, что Портнов вчера подал в ГБР второе заявление на экс-президента.

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