В пятницу, 24 мая, в Верховный Суд поступил третий иск касаемо незаконности указа президента про роспуск Верховной Рады. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

"В Кассационный административный суд в составе Верховного Суда поступило заявление о признании противозаконными действий Президента Украины относительно подписи указа Президента Украины от 21.05.2019 года № 303/2019 "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" в части назначения внеочередной выборов в Верховной Рады Украины на 21 июля 2019 года", - сказано в сообщении.

Заявление в канцелярию Кассационного административного суда подало физическое лицо, номер дела - 9901/280/19. Судья в течение 5 дней должен определить дальнейшие процессуальные действия.

Напомним, первое заявление в Верховный суд о признании противоправным и недействительным Указа президента Украины от 21.05.2019 года № 303/2019 "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" 21 мая подал глава организации "Спильна справа" Александр Данилюк.

Также мы писали, что 23 мая в Верховный суд поступил второй иск к президенту. Заявитель просит признать незаконным указ Зеленского о досрочных парламентских выборах.

Между тем, 24 мая в Украине стартовала кампания по досрочным выборам в Раду.