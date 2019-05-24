Греческий архимандрит Епифаний приедет в Украину и будет заниматься грекоязычной паствой Православной церкви Украины (ПЦУ). Соответствующее решение принял Священный Синод ПЦУ на заседании в пятницу, говорится в пресс-релизе организции.

"Ранее избранный епископом архимандрит Епифаний (Димитриу) будет рукоположен во епископа Ольвийского и на правах викария Предстоятеля УПЦ будет заниматься грекоязычной паствой в Украине", – отмечается в сообщении. Архимандрит Епифаний был клириком Греческой православной церкви.

Архимандрит Епифаний (Димитриу). Фото: Romfea.gr

Отметим, что сегодня Священный синод ПЦУ подтвердил, что миро будет поставляться из Стамбула, выразил полную поддержку митрополиту Киевскому Епифанию и отказался поддержать требования почетного патриарха Филарета по изменению статута церкви. При этом Филарет отказался подписать указ о верности ПЦУ.

Кстати, во время Синода в Киеве прошел митинг в поддержу Филарета.