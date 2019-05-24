Первый заместитель главы Совета НБУ Тимофей Милованов предположил, что Украине придется занимать средства под 30% годовых вместо нынешних 8-10% в преддверии ожиданий нового глобального кризиса и раскритиковал досрочные выборы.

Кризис провоцируется из-за роста учетной кредитной ставки ФРС США, которая с 2015 года была увеличена в 5 раз.

По словам заместителя главы Совета НБУ, дефолт "положит" украинские банки, а возможностей быстро запустить экономику нет.

"В мире есть предчувствие глобального экономического кризиса. Когда наступит кризис, стоимость денег для Украины вырастет в разы. Сейчас мы берем под 8-10% в долларах, а будем под 30%", - считает первый заместитель главы совета НБУ.

"По поводу роспуска парламента - да, роспуск обойдётся налогоплательщикам в 300-400 миллионов долларов. Почему? Потому что теперь одалживать придется под другие проценты", - говорится в опубликованном сообщении.

Фото: facebook.com/Тимофей Милованов

Как сообщала "Страна", в The Financial Times предупредили о начале синхронного замедления мировой экономики. В США заявили, что индикаторы настроений субъектов экономики и базовые статистические показатели ухудшаются.

Напомним, что по прогнозу американского рейтингового агентства Fitch, курс гривни к концу 2019 года ожидается на уровне 32 грн за 1 доллар.