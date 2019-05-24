Сегодня, 24 мая, Апелляционный суд освободил из-под ареста экс-начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимира Заману. Об этом "Стране" сообщил Олег Животов, адвокат Заманы.

Все это время он находился в СИЗО СБУ (с 25 февраля 2019 года) без альтернативы залога по подозрению в государственной измене. В числе прочего Заману обвиняли в том, что он, будучи начальником Генштаба, спровоцировал масштабные сокращения. Сам Владимир виновным себя не признавал, а сторона обвинения так и не предоставила доказательств его контактов с спецслужбами РФ. По словам Заманы, все свидетели, указанные в подозрении, были уволены им из-за ненадлежащего выполнения должностных обязанностей. А что касается обвинения в сговоре с экс-президентом Януковичем, бывший начальник Генштаба ВСУ отмечает, что виделся с ним только в официальной обстановке.

Таким образом, своим решением Апелляционный суд решил, что требуемая мера завышена в соотношении с отсутствующими доказательствами. Сейчас Владимир Замана отпущен под личное обязательство из СИЗО СБУ. "Удивительно, что ему вменяли те же обвинения, что и Януковичу, в госизмене, по тем же проступкам. Но Оболонский суд оправдал Януковича", - отметил экс-первый заместитель главы луганской СБУ полковник Олег Животов, работающий адвоката экс-главы Генштаба.

Обвиняемый в госизмене экс-глава Генштаба рассказал "Стране", почему его хотят отправить в тюрьму.

Напомним, что утром 25 февраля СБУ и военная прокуратура задержала бывшего главу Генштаба Вооруженных Сил Украины, генерал-полковника Владимира Заману. У него проводят обыски.