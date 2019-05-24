Роспуск парламента ударит по бюджету Украины. он обойдется в 300-400 миллионов гривен. Об этом сообщил заместитель главы совета Национального банка Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.

"По поводу роспуска парламента - да, роспуск обойдётся налогоплательщикам в 300-400 миллионов долларов. Почему? Потому что теперь одалживать придется под другие проценты", - написал Милованов.

Отметим, что озвученная сумма эквивалентна трем дневным бюджетам Украины (один день - около 117 млн долларов). Кроме того, по словам Милованова, из-за роспуска парламента возможен кризис банковской системы Украины.

"В мире есть предчувствие глобального экономического кризиса. Когда наступит кризис, стоимость денег для Украины вырастет в разы. Сейчас мы берем под 8-10% в долларах, а будем под 30%. Поэтому макроэкономическая стабильность, структурные реформы, технократическое правительство и программа МВФ нам критически важны", - считает первый заместитель главы совета НБУ.

Скриншот: Facebook/Тимофей Милованов

Напомним, о роспуске Рады Владимир Зеленский объявил в своей речи после инаугурации.

После этого Зеленский распустил Раду и назначил перевыборы на 21 июля. Отметим, что 24 мая в Украине стартовала кампания по досрочным выборам в Раду.

Между тем, в Верховном суде Украины собираются обжаловать указ Зеленского досрочных перевыборах Рады.