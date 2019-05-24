На трассе в Бориспольском районе Киевской области в пятницу, 24 мая, неизвестные похитили сотрудницу прокуратуры. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В связи с этим полиция уже объявила оперативный план Сирена. По предварительным данным, на дороге вблизи одного из сел Бориспольского района серая Skoda перегородила дорогу автомобилю Toyota, в результате чего произошло столкновение. После этого женщину, находившуюся за рулем второй машины, увезли в неизвестном направлении. При этом ее автомобиль так и остался посреди дороги.

Согласно неподтвержденным пока данным, похищенная женщина ранее была советником главы ГПУ Юрия Луценко, а сейчас работает в прокуратуре.

Напомним, что в Киеве женщина-прокурор попала под трамвай.

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