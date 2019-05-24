В четверг, 23 мая, в Верховной Раде Украины зарегистрировано заявление премьер-министра Владимира Гройсмана об отставке. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщила руководитель пресс-службы аппарата Верховной Рады Ирина Кармелюк.

"Вчера, 23 мая, в Верховной Раде зарегистрировано заявление премьер-министра об отставке", - сообщила глава пресс-службы. Она напомнила, что дальше президентом Зеленским должно быть внесено представление на увольнение Гройсмана, но нынешний состав Кабмина будет исполнять свои обязанности до избрания других министров. Вероятно, это произойдет уже после досрочных парламентских выборов.

Как сообщала "Страна", Гройсман подал в отставку с поста премьера. Он заявил, что идет на парламентские выборы 21 июля. При этом прежний глава Кабмина потребовал, чтобы Зеленский немедленно внес кандидатуру нового премьера.