Глава ПЦУ Епифаний заявил, что Константинопольский патриархат и дальше будет предоставлять миро от Константинопольской Матери-Церкви, что не противоречит независимости УПЦ(ПЦУ). Об этом он заявил по результатам сегодняшнего Синода церкви.

"Пункты Томоса не противоречат независимости ПЦУ. Мы является независимой поместной православной церковью. Мы внесены в диптих поместных православных церквей. В диптих не вносят церкви, которые есть в составе других поместных церквей (которые являются автономными, то есть автокефалиями). Миро - это определенная духовная связь нашей автокефальной поместной православной церкви с церковью-матерью Константинопольской, с первым престолом в православии. Если мы проанализируем последние пять томосов, которые предоставлялись другим поместным православным церквям, то во всех томосах был прописан пункт, что церковь не имеет права самостоятельно готовить миро... Это вообще не является проблемой, что Мать-Церковь Константинопольская и дальше будет предоставлять миро", - заявил Епифаний на брифинге по итогам Священного синода в пятницу, 24 мая.

Он добавил, что эти пункты Томоса не противоречат независимости УПЦ(ПЦУ). "Мы на самом деле являемся независимой поместной украинской православной церковью", - добавил он и отбросил какие-либо сравнения с Российской православной церковью.

Напомним, Синод состоялся в разгар конфликта между Епифанием и Филаретом, который считает, что нужно возрождать Киевский патриархат и менять Томос. Накануне Филарет сделал ряд заявлений о том, что сворачивать с избранного пути не намерен. Он также рассказал, что по требованию Петра Порошенко подписал документ, по которому отказался выдвигаться на пост главы новой церкви. А у Порошенко этого потребовал константинопольский патриарх Варфоломей. Также Филарет категорически не согласился с некоторыми пунктами Томоса, в частности относительно церковного миро. "В Томосе сказано, что мы не имеем права варить миро. Миро – это святыня, без которой не происходит таинство миропомазания. Если мы миро должны получать из Константинополя, из Стамбула, то значит, мы зависимы", - сказал почетный глава ПЦУ.

Отметим также, что Филарет отказался подписать указ о верности ПЦУ.