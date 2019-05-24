Глава политического совета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что не будет участвовать в международных переговорах по Донбассу при новом президенте Владимире Зеленском. Об этом пишет издание "Взгляд".

"Я не могу представлять интересы новой власти в переговорах с Россией с учетом позиции господина Зеленского по следующим принципиальным для меня вопросам, которые я отстаивал и буду отстаивать... Я выступаю за возвращение Донбасса на Украину, а Украины в Донбасс. Позиция господина Зеленского, которую он сформулировал, полностью противоречит моему мирному плану, предусматривающему автономию для этих территорий", - заявил Медведчук.

Виктор Медвдечук заявил, что он, в отличие от Владимира Зеленского, выступает за особый статус для Донбасса и амнистию для граждан Украины, которые там проживают.

"Он утверждает, что общего между Украиной и Россией осталась одна граница. Я категорический противник подобной точки зрения, так как считаю, что нас, не господина Зеленского и его команду, а нас – украинцев и россиян объединяет тысячелетняя история, славянские корни, православная вера и совместная победа в Великой Отечественной войне, нас объединяют миллионы родственников, живущих в обеих странах", - сказал Виктор Медведчук.

"Поэтому позиция главы администрации президента абсолютно мне понятная, тем более, что господин Зеленский заявил о том, что никаких переговоров с Россией не будет", – подчеркнул Медведчук.

Напомним, Медведчук объяснил, почему его оптимизм относительно Зеленского продержался недолго.

Также мы писали, что у Зеленского не видят Медведчука переговорщиком с Россией.