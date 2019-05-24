Представители так называемой "ЛНР" передали украинской стороне 60 заключенных для дальнейшего отбывания наказания в исправительных учреждениях на подконтрольной правительству Украины территории. Об этом написала на своей странице в Facebook в пятницу уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Опять я на мосту в Счастье. Забрала 60 граждан Украины, которые находились в пенитенциарных учреждениях Луганской области и на момент оккупации Донбасса были задержаны или отбывали наказание за совершенные преступления", - сообщила омбудсмен. Отметим, что передача прошла на мосту в районе города Счастье в присутствии представителей Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня.

По ее словам, это уже пятый этап передачи заключенных с неподконтрольной части Луганской области. "С декабря 2018 года по май 2019 мы переместили 255 осужденных. Из них 105 человек или их родственников непосредственно обращались ко мне с заявлениями о переводе. Всего, вместе с лицами, которые переведены из оккупированной части Донецкой области - перемещено 268 осужденных. Из них уже 46 человек освобождены", - рассказала Денисова.

Она подытожила, что всего в течение 2014-2019 годов переведено 454 осужденных. "Готова забрать всех граждан Украины, отбывающих наказание на оккупированных частях Донбасса и выразивших желание переместиться на контролируемую правительством Украины территорию для продолжения отбывания наказания", - написала Денисова.

Фото: facebook.com

Напомним, что из "ЛНР" Украине месяц назад передали еще 60 заключенных.

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