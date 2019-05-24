Сегодня, 24 мая, во время Синода Православной церкви Украины Филарет отказался подписать одно из решений, принятых на встрече. Речь о пункте, который касается "верности уставу ПЦУ". Об этом сообщил глава ПЦУ Епифаний на брифинге, который транслировал ТСН Live.

По словам главы ПЦУ Епифания, Филарет оказался единственным, кто не подписал пункт о верности уставу ПЦУ на Синоде. "Мы приняли решение, что ПЦУ будет руководствоваться священным писанием, священным преданием и тем уставом, который был принят 15 декабря тут в стенах Софии Киевской. Печально, что последнее решение не было подписано только одним членом - патриархом Филаретом", - отметил Епифаний во время брифинга.

Отметим, что решение считается принятым даже, если один член Синода не заверил подписью документ.

Напомним, Синод Православной церкви Украины проходил сегодня на улице Владимирской под стенами Софии Киевской. Здесь же состоялся и митинг в поддержку Филарета.

Напомним, что Филарет рассказал, как его обманули Порошенко и глава ПЦУ Епифаний. Также мы писали о том, что львовский митрополит предложил пожаловаться на Филарета Вселенскому Патриарху.