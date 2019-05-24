В пятницу, 24 мая, в Николаевском городском совете провели обыски. Сотрудники полиции обыскивают департамент энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий в рамках уголовного производства. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба департамента энергетики.

"Вы не поверите! Но у нас опять ищут схему теплоснабжения! По решению кого вы думали? Баштанского суда! Президент изменился, а методы остались! Когда в третий раз ищут один и тот же документ - это вызывает противоречия - или не там ищут, или ничего не могут найти!" - пишет пресс-служба департамента.

Уточняется, что обыски проходят с самого утра. Полиция ищет схему теплоснабжения города, которая, по информации департамента, была утверждена в Минрегионстрое и передана следователям. В горсовете назвали обыск "политическим заказом". Там считают, что полиция хочет заблокировать деятельность департамента.

"Уверены, нам нечего скрывать, ведь деятельность департамента энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий постоянно освещается местными СМИ и мы всегда открыты для комментариев", - отмечается в сообщении.

В департаменте добавили, что "к уголовной ответственности нужно привлекать заказчиков таких спектаклей и их пособников".

Скриншот: facebook.com/Департамент енергетики Миколаївської міської ради

Как сообщала "Страна", 10 апреля Николаеве у депутата провели обыск по ошибке.

В квартиру к еще спящему Крисенко около 6:30 пришли сотрудники полиции Киева, у них было с постановлением о проведении обыска, вынесенное Печерским районным судом столицы. Ознакомившись с постановлением суда, Крисенко обратил внимание следователя на то, что в документе указан его адрес, но само постановление вынесено относительно совсем другого человека. Но несмотря на это обыск всё-равно состоялся.

Ранее полиция и прокуратура нагрянули с обысками в мэрию Николаева.