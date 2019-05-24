Президент Украины Владимир Зеленский 24 мая провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, теперь он планирует созвониться с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

У Зеленского подтвердили, что в разговоре с Меркель речь шла о Донбассе и продолжении переговоров в Нормандском формате. По данным пресс-службы президента, были согласованы первые совместные шаги в этом направлении. Собеседники обсудили также первые мероприятия в рамках поддержки активного политического диалога на высоком уровне.

"Президент Украины планирует в ближайшее время провести телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном", - говорится в сообщении.

Напомним, Путин, Меркель и Макрон по телефону обсудили ситуацию на Донбассе.

Кроме того, мы писали, что Макрон не пригласил Зеленского на 75-летие высадки союзников в Нормандии.