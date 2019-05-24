Суд в Лос-Анджелесе запретил бойфренду актрисы Хейден Панеттьери Брайану Хикерсону приближаться к ней ближе чем на 90 метров после того, как мужчина избил ее во время отдыха в одном из ночных клубов Голливуда. Тогда неравнодушные свидетели инцидента вызвали полицию. Об этом сообщает E! News.

Суд также запретил звонить или писать Хейден и иметь огнестрельное оружие. Сам Хикерсон все обвинения отрицает. Предварительное слушание по этому делу назначено на 26 июня. Актриса случившееся никак не прокомментировала.

Издание также сообщает, что через две недели после инцидента ее видели вместе с бойфрендом во время прогулки по Лос-Анджелесу.

Фото: Splash News

Напомним, что подвыпивший парень сделал предложение Хейден Панеттьери, бывшей невесте Кличко.

Также появились фото семейного гнездышка Панеттьери и Кличко, который выставлен на продажу.