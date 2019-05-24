Экс-сотрудник Админстрации Президента Владимир Горковенко, которого президент Владимир Зеленский сегодня уволил с поста члена Нацсовета по вопросам ТВ и радио, заявил, что по закону за ним сохраняется право вернуться на работу в Администрацию Президента. Об этом Горковенко написал в Facebook.

Открываем Закон о Нацсовете и читаем в 7.7: "За членом Национального совета, после окончания срока его полномочий, а также в случае их досрочного прекращения по личному заявлению, сохраняется право на возвращение на предыдущую должность, а в случае невозможности этого (ликвидация предприятия, учреждения, организации, сокращение должности или численности работников и т. п) - право на занятие другой равноценной должности в соответствии с требованиями законодательства Украины по его согласию", - заявил он.

Отметим, что Горковенко был пиарщиком предыдущего президента Украины Петра Порошенко.

Напомним, что Зеленский сегодня отменил указ Порошенко о назначении пиарщика экс-президента членом Нацсовета.

А до этого Нацсовет по вопросам ТВ и радио остановил принятие решений из-за назначения Горковенко.