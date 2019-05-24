Во Львове неизвестные, которые в четверг, 23 мая, заблокировали работу сессии Львовского городского совета, в пятницу сорвали заседание его исполнительного комитета. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

Неизвестные ворвались в малый сессионный зал, где обычно проходят заседания исполнительного комитета, и не позволили проводить заседание.

Сообщается, что они облили краской заместителя мэра Львова по финансово-экономическим вопросам и по вопросом градостроительства Геннадия Васькива. Также пострадал и. о. директора департамента "Администрация городского головы" Евгений Бойко. В адрес должностных лиц звучали угрозы и оскорбления.

Фото: fakty.ua

Фото: city-adm.lviv.ua

Как сообщала "Страна", мэры львовских городов поддержали строительство регионального мусорного полигона.