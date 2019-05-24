Сегодня, 24 мая, молодежная сборная Украины по футболу (U20) стартует на чемпионате мира-2019, который проходит в Польше. В первом поединке группового этапа подопечные главного тренера нашей команды Александра Петракова встретятся со сверстниками из США.

Матч в городе Бельско-Бяла начнется в 21.30. Прямую трансляцию поединка будет вести телеканал UA: Первый.

Чемпионат мира-2019 среди игроков не старше 1999 года рождения начался 23 мая и пройдет по 15 июня в шести городах Польши. 24 команды из шести конфедераций разделены на шесть квартетов. Сборная Украины попала в группу D, где ее соперниками стали сборные США, Катара и Нигерии, передает пресс-служба ФФУ.

Далее в рамках группового этапа наша сборная сыграет против Катара (27 мая) и Нигерии (30 мая). В плей-офф попадут по две лучшие команды каждого квартета и четыре из шести лучших сборных среди тех, которые займут третьи места.

В начале недели подопечные Александра Петракова прибыли в Польшу и за последние четыре дня провели несколько тренировок. Накануне старта на мировом первенстве наши футболисты настроены решительно и рассказали, что думают о сегодняшнем поединке.

Даниил Сикан (нападающий ФК Мариуполь):

"Польша находится рядом с Украиной, поэтому с акклиматизацией проблем нет. Чемпионат мира может случиться раз в жизни, поэтому все ребята настроены как следует. Сейчас мы готовимся к игре с США. Соперник хороший, у американцев сильные нападающие и крепкие центральные защитники".

Даниил Бескаравайный (защитник словацкого ФК Земплин):

"Наша первоочередная задача - выход из группы. А в дальнейшем мы будем ставить перед собой высокие цели и двигаться вперед. Я чувствую себя очень уверенно, комфортно, физически готов. Вся команда дружная.

Соперников надо уважать. Мы уже видели в игре сборную США. Это достойная команда, которая прессингует на чужой половине поля. Однако я считаю, что нам надо показывать свой футбол и никого не бояться. Надеюсь, мы добьемся хорошего результатп".

Виктор Корниенко (защитник Шахтера):

"Внутри коллектива мы поставили перед собой цель, поэтому будем молчать и просто делать свое дело. Если все получится хорошо, вы сами это увидите".

Николай Мусолитин (полузащитник Черноморца):

"Мы - профессионалы и будем тренироваться и играть при любой погоде. Определенный мандраж есть, но он будет присутствовать только до первого прикосновения к мячу, ведь чемпионат мира - самый значительный из турниров".

Первые результаты групповых матчей и состав всех групп ЧМ-2020 (U20).

Фото: sports.ru

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что ФФУ заявила, что украинский паспорт Мораесу выдали после консультаций с ФИФА и УЕФА.