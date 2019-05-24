Политическая партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" намерена провести ребрендинг и сменить свое название на "Европейскую солидарность". Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Новое название партии "Европейская солидарность", - сказали агентству источник в партии в пятницу, 24 мая.

Как сообщает РБК, имя бывшего президента Украины исчезнет из названия партии. "Название должно отвечать сути и быть узнаваемым", - об этом изданию сообщил собеседник в парламентской фракции БПП. Также Порошенко перестанет быть лидером своей партии. Обновится и первая десятка партийного списка на парламентских выборах. Соответствующие решения будут обсуждаться на закрытом съезде партии 24 мая, официально об изменениях объявят 31 мая на открытом мероприятии, где также будет заявлена программа политической силы.

Отметим, сам Порошенко ожидает на съезде "БПП "Солидарность" 31 мая обновления программы партии, идеологии и кадров. "На большом съезде, который пройдет 31 мая, я очень надеюсь, что большинство мнений, которые будут высказаны сегодня на форуме, точно войдут в программу, документы нашей партии", - сказал Порошенко на форуме общественной организации "Солидарна справа громад" в пятницу в Киеве. Он высказал надежду, что обновление "Солидарности" затронет кадры, программу, идеологию. "Новая Украина требует новой политики", - подчеркнул Порошенко.

Как сообщала "Страна", в БПП заявили, что готовы к выборам, но намекнули, что роспуск Рады неконституционен.

Напомним, что досрочные выборы в парламент Украины пройдут 14 или 21 июля. Конечная дата зависит от дня официальной публикациисоответствующего указа.