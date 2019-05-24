В Киеве на улице Владимирской под стенами Софии Киевской, где проходит Синод Православной церкви Украины, проходит митинг в поддержку Филарета. Об этом сообщает Украинская правда.

Заседание Синода началось. Ожидается, что оно продлится 3-4 часа. У Дома митрополита ждут журналисты, а члены синода заседают внутри. Под стенами Софии находятся около сотни человек: все - люди старшего возраста.

Фото: pravda.com.ua

Митингующие скандируют "Филарет - наш патриарх". Среди плакатов есть, в частности такие: "Методы НКВД в управлении ПЦУ", "Одесса с Патриархом". "Филарет - наш Патриарх", "Епифаний, не разрушай церковь".

Священный синод Православной церкви Украины 24 мая должен обсудить в частности конфликт в церкви между почетным патриархом Филаретом и главой ПЦУ Епифанием.

Фото: pravda.com.ua

Напомним, что Филарет рассказал, как его обманули Порошенко и глава ПЦУ Епифаний.

Также мы писали о том, что львовский митрополит предложил пожаловаться на Филарета Вселенскому Патриарху.