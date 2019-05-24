Избиратели, которые голосуют не по прописке, уже с сегодня, 24 мая, могут подать заявление в органы ведения государственного реестра избирателей и временно изменить место голосования, чтобы принять участие в ключевых парламентских выборах в парламент Украины. Это можно сделать до 15 июля включительно.

Об этом говорится на FB-странице главы ЦИК Украины Татьяны Слипачук. В первом туре президентских выборов место голосования сменили 315 000 граждан Украины.

"...Стартует процесс временной смены места голосования. Каждый желающий воспользоваться своим правом проголосовать 21 июля должен подать заявление в органы ведения государственного реестра избирателей и временно изменить место голосования. Сделать это можно до 15 июля включительно. Для избирателей, чей избирательная адрес находится на временно оккупированной территории, достаточно лишь паспорта с соответствующей регистрацией. Для всех остальных придется добавить подтверждающие документы, что вы действительно будете в день голосования в том месте, где хотите проголосовать", - говорится в опубликованном сообщении.

Она напомнила, что по смешанной системе выборов во время голосования будут выдавать два бюллетеня - для голосования в общегосударственном многомандатном и одномандатном избирательном округе.

"Поэтому если будете находиться за пределами своего округа, вы сможете проголосовать только в общегосударственном многомандатном избирательном округе", - добавила она.

Скриншот: facebook.com/slipachuktetiana

Как сообщала "Страна", в Украине 24 мая стартовала кампания по досрочным выборам в Раду.

В ЦИК заявили, что ожидают от президента Украины, Верховной Рады Украины и Кабинета Министров Украины немедленного принятия решений, которые позволят провести досрочные выборы депутатов 21 июля 2019 в соответствии с законами Украины и лучшими демократическими европейскими практиками". В комиссии заявили что существуют не урегулированные вопросы, связанные с проведением выборов.