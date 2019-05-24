Сегодня, 24 мая, сборная Украины U20 начнет свои выступления на чемпионате мира-2019. Первым соперником наших парней станет команда США. Турнир проходит в Польше, начался он вчера, 23 мая и продлится до 15 июня.

Портал "Террикон" рассказал о нашей команде и оценил ее шансы.

Фото: Павел Кубанов/ffu.ua

Украина, Катар, Нигерия и США

Молодежный чемпионат мира проходит в формате 24 команд, с групповым турниром и последующим плей-офф со стадии 1/8 финала. Украина угодила в группу D, где ее соперниками будут, кроме США, еще Катар и Нигерия. При всем уважении, смертельным этот жребий никак не назовешь. Катар - вообще редкий гость на мировых форумах. Однажды (в 1981 году) они, правда, добрались до финала. Американцы, напротив, в последнее время постоянно участвуют в чемпионатах, выходят в плей-офф, но, как правило, не добираются до полуфиналов, и их высшим достижением остается 4-е место в 1989 году.

У нигерийцев заслуг побольше. Они дважды становились серебряными призерами - в 1989 и 2005 гг. Второй случай особо примечателен, потому что тогда на пути к финалу африканская сборная выбила из турнира сборную Украины. Это случилось на стадии 1/8 финала, и наши футболисты уступили в упорнейшей борьбе, пропустив единственный гол на 80-й минуте. Неповторимому Александру Алиеву на том турнире присудили "Золотую бутсу" (намечалась сенсационная международная карьера). Сборной руководил Алексей Михайличенко, и это был один из ее высших взлетов.

Выход в 1/8 финала - высшее достижение молодежной сборной Украины на чемпионатах мира. На этой стадии она мелькала трижды. В первый раз - в 2001 (тренер - Анатолий Крощенко), опередив в группе США, Китай и Чили, наша команда вышла на вполне проходимых парагвайцев - но пройти их не смогла, уступив 1:2 в игре, где шансов особых не имела.

В последний раз в плей-офф Украина отметилась в 2015 (тренер - Александр Петраков). Группа вновь была пройдена без проблем (соперники - США, Новая Зеландия и Мьянма). В первом раунде плей-офф нам выпал Сенегал. Украина, имевшая один из лучших составов в своей истории с главной звездой Виктором Коваленко (как лучший бомбардир турнира он с 5 мячами завоевал "Золотую бутсу"), смотрелась прекрасно. Сенегал - тоже вполне. В абсолютно равной борьбе Артем Беседин на 70-й минуте открыл счет. Казалось - победа близка. Но за 7 минут до конца основного времени Сарр сравнял счет, а в серии послематчевых пенальти сенегальцы оказались удачливее. У нас промазали все, кроме Артема Габелка.

Сборная Украины пробилась на ЧМ в жестокой зарубе

Сборная Украины отобралась на нынешний турнир по итогам прошлогоднего чемпионата Европы U19. Там наша команда, что называется, дала джазу. В убийственно сложной группе (Англия, Франция, Турция) она в трех играх потеряла лишь 2 очка. Начав с победы 2:1 над французами (континентальными чемпионами 2016) с голами Булецы и Цитиашвили, наши продолжили ничьей 1:1 с англичанами (континентальными чемпионами 2017 и чемпионами мира того же года) с голом Супряги, а завершили техничной победой над турками (гол Булецы). Вопреки большинству прогнозов, Украина проникла в полуфинал, где, к сожалению, была нещадно бита португальцами 0:5. Но свое дело сделала - на чемпионат мира квалифицировалась.

Тренером команды как и сейчас, был Александр Петраков, человек примечательной карьеры. Как игрок, он выступал за команды типа винницкого "Локомотива", киевского СКА, черкасского "Днепра", ровненского "Авангарда", никопольского "Колоса". Тренировал примерно такое же команды, пока в 2010 не был приглашен руководить сборной U16. Оказалось, что именно в этом его призвание. В 2014 его назначили главным тренером молодежной сборной Украины, которую Петраков ведет от одного успешного турнира к другому. Во всяком случае, провалов ему избегать удается.

Юные звезды и травмы

Команда, которую Петраков привез в Польшу, сформирована, естественно, на базе прошлогодней - полуфиналиста чемпионата Европы. В ней достаточно фамилий, которые хорошо знают в Украине, а в отдельных случаях - уже и в Европе. Основной голкипер - Андрей Лунин, принадлежащий Реалу и выступающий за Леганес. Главный человек в защите - Виталий Миколенко, киевский динамовец, считающийся одной из главных надежд футбольной Украине (правда, увы - он в последний момент травмировался и в Польшу не поехал). В полузащите - еще один известный динамовец Георгий Цитиашвили. Нападающий номер один - Владислав Супряга, опять-таки из Динамо.

В преддверии чемпионата мира молодежная сборная размялась в товарищеских встречах. 21 марта в Южной Корее победила хозяев 1:0 (гол в самом начале поединка забил Сергей Булеца). Через 4 дня в гостях оказалась сильнее Уругвая 2:1. Потом была еще домашняя ничья 1:1 с Южной Африкой, которая показала как наличие у команды поставленной игры, так и проблемы с реализацией преимущества.

С каким настроением сборная Украины поехала в Польшу? Александр Петраков предупреждает: слабых команд в группе нет. Катар он называет "арабскими испанцами". От нигерийцев ожидает отчаянной игры ("Они из кожи вон лезут, чтобы приехать на континент и зацепиться в каком-то хорошем клубе"). Американцев - командой с огромным европейским опытом. В общем, слабых нет. Был ли хоть один тренер, который перед стартом турнира сказал что-то другое?

О целях Петраков говорит осторожно: "В 2015 году мы заняли девятое место, уступив в 1/8 финала. Сейчас я не буду делать громких обещаний, но хочется занять место повыше".

Главная звезда сборной Андрей Лунин спокоен, но тоже осторожен: "Нас ждет чемпионат мира. Возможно, для кого-то он будет единственным в жизни. Поэтому хочется сыграть как можно лучше и показать свой уровень. Не будем говорить громких слов о победе на мировом первенстве. Будем двигаться шаг за шагом. Сначала ставим перед собой цель выйти из группы, а потом уже пытаться пройти как можно дальше".

Ранее "Страна" сообщала, что молодежная сборная Украины не удержала ничью с Англией в отборе на Евро 2019 и Олимпиаду.

Также мы рассказывали, что федерацию футбола Украины переименовали в Украинскую ассоциацию футбола.