На свадьбу Алексея Потапенко (Потап) и Насти Каменских (NK) пришла бывшая жена Потапа Ирина Горовая и целовалась там с новым возлюбленным Евгением Артюховым. Об этом сообщают "Факты".

Отметим, что Горовая надела на торжество белоснежное платье в пол, обнажающее ее плечи. На фото засветилась и татуировка Горовой в виде креста. "Здесь все пропитано любовью", - так гости описали атмосферу свадьбы.

Об избраннике Горовой известно, что он является бизнесменом, адвокатом с опытом защиты бизнеса 16 лет, совладельцем юридической компании ASA GROUP. Ранее Ирину с Евгением можно было увидеть вместе на публичных мероприятиях. А в декабре они вместе посетили Национальную оперу.

На другом снимке пару "сравнивают". "Каждый со своим счастьем", - подчеркивается в сообщении.

Фото: fan_potap_nastya

Напомним, Потап стал вторым мужем Ирины Горовой. Пара поженилась в 1999 году. Их познакомил бывший муж Ирины Юрий. Дружеские отношения постепенно переросли в настоящие чувства. Ирина развелась с мужем и вышла замуж за Потапа. Пара воспитывает сына Андрея. Также у Ирины есть старшая дочь от первого брака Наташа.

Потап с Ириной долго скрывали свой развод, но продолжали работать вместе. И сейчас они сохранили дружеские и партнерские отношения. "Я очень за них счастлива", — сказала Ирина, комментируя свадьбу близких для нее людей.

Напомним, свадьба проходила 23 мая в загородном ресторане под Киевом. Поздравить молодую семью пришли их родители, друзья и звездные коллеги. Торжественное мероприятие было декорировано живыми цветами, на свадьбе гуляли Тина Кароль, Маша Ефросинина, Катя Осадчая и Юра Горбунов, Юрий Никитин с Олей Горбачевой, Дмитрий Монатик, Позитив, Надя Дорофеева и Владимир Дантес, Владимир Остапчук, Леся Никитюк, актеры "Квартала 95". Оля Полякова первой показала свадьбу в прямом эфире. Остальные гости стали выкладывать фото в сети несколько позже.

Как сообщала "Страна", ранее в СМИ появилась информация, что Ирина Горовая, бывшая жена Потапа будет подружкой невесты (свидетельницей).