Украинский бизнесмен Игорь Коломойский предложил мировое соглашение по Приватбанку в обмен на долю в размере около 25% банка. Об этом олигарх сказал в интервью Украинской правде.

"Выход с Приватбанком – верните мне мой капитал, не номинал, а акциями. Верните акции! Засчитайте мне мои 50-60 млрд грн, дайте какое-то количество акций. Будет 24%, или 25,5% или 26%", – заявил он, отметив, что около 75% будут при таком сценарии оставаться в собственности государства.

В интервью видео-проекта УП "Четко интервью", на вопрос, хочет ли Коломойский вернуть себе сам банк, или же вложенные в финучреждение средства, он озвучил разные версии. Как вариант бизнесмен рассматривает возврат ему государством уставного капитала.

По его мнению, доказать, что уставный капитал был должен суд. Для этого может быть назначена правительственная комиссия или независимые аудиторы, которые и должны определить, что в банке был капитал, "который умножили на ноль либо даже сделали отрицательным".

Коломойский предположил, что в Нацбанке тогда "так поменяли правила бухгалтерского учета или учета капитала, нормативов", что его капитал стал отрицательным. "Таким образом они сказали, что там есть на 170 млрд кредитов, у которых нет залогов, нет того, сего, обеспечения, поэтому, извините, капитал у вас отрицательный", - сказал он.

По словам Коломойского, на основании этого и была проведена национализация банка. "Но в основе лежит вопрос проверки и их отчета, что он неплатежеспособен", - подчеркнул украинский бизнесмен. В случае признания, что это было незаконным, нужно восстановить капитал в банке. "Надо восстановить мой капитал в этом банке. Сказать, что у меня там есть 50 или 60 млрд. Но они не у меня в кармане, они находятся в банке", - пояснил Коломойский.

С другой стороны, рассуждает Коломойский, за последние три года после национализации банка, произошло много изменений. "Произошли события, которые мы уже не можем отменить, или можем отменить, но тогда это чревато нестабильностью и возможным финансовым коллапсом и для самого банка. И в какой-то мере для банковского рынка",- отметил он. И подчеркнул, что "мы все не хотим этого", потому что за эти 3 года после национализации были привлечены новые вкладчики, выдали новые активы, кредиты.

В то же время, это все покрывается тем капиталом, который внесло государство, отметил Коломойский. "Мы не знаем, внесло оно 150-160 млрд? Например, если они внесли столько денег и их нельзя оттуда забрать, то у меня есть вариант – засчитайте мне мои 50 млрд; у вас там 160 млрд – дайте мне на них акции. Будем считать, что общий капитал 200 или 210 млрд. Отдайте мне проценты и разойдемся, будем вместе сосуществовать и управлять банком дальше", - добавил бизнесмен.

Напомним, что 18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск экс-владельца банка Игоря Коломойского о незаконности национализации "Приватбанка". Этот же суд отменил решение Нацбанка Украины, принятое в 2016 году, которое определяло список физических и юридических лиц, связанных с банком.

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