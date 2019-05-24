В пятницу, 24 мая, британский премьер Тереза Мэй выступила с обращением на территории резиденции на Даунинг-стрит. В своей эмоциональной речи она заявила, что 7 июня покинет пост лидера Консервативной партии Великобритании, освободив путь для назначения нового премьера.

Накануне она согласилась вынести на голосование возможность проведения второго референдума по выходу из ЕС.

На следующий день Мэй в своей речи отметила, что "сделала все возможное", чтобы учесть итоги референдума 2016 года, на котором британцы проголосовали за выход своей страны из ЕС.

Британский премьер заявила, что личный провал с реализацией выхода из ЕС "останется для нее предметом глубокого сожаления". Она завершила свою речь со слезами на глазах, заявив, что действовала в интересах страны, "которую я люблю".

Как сообщала "Страна", после провала процесса выхода из ЕС власти Великобритании получили возможность принимать участие в выборах в ключевой орган управления Евросоюзом - Европарламент и сохранить свое представительство там.

Выборы в парламент являются определяющими для ЕС на ближайшие пять лет.