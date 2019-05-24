Президент Владимир Зеленский уволил Юрия Артеменко с должности члена НКРСИ и вернул его в Нацсовет по ТВ и радио. Об этом сказано в указе Зеленского №324/2019, опубликованном на сайте президента.

"В соответствии с частью первой статьи 20 Закона Украины "О телекоммуникациях" постановляю: освободить Aртеменко Юрия Анатольевича с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации", - говорится в документе.

Также указом №322 Зеленский отменил указ Порошенко от 4 мая 2019г №186, которым экс-президент Украины уволил Артеменко с должности члена Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания". Еще одним своим указом (№323/2019) глава государства отменил указ президента Порошенко от 4 мая 2019 №187, которым тот назначил членом Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Горковенко.

Отметим, что при Порошенко Горковенко должен был сменить Артеменко на посту главы Нацсовета, однако президент Зеленский своим указом сделал рокировку. При этом НКРСИ является коллегиальным органом, который создается в составе главы и шести членов. Срок их полномочий – шесть лет. Глава и члены НКРСИ назначаются на должности и увольняются с них президентом. До недавнего времени в Комиссии была одна вакансия. Глава и четыре члена в нынешнем составе НКРСИ были назначены в мае-сентябре 2014 года, а один – в июне 2016 года.

Как сообщала "Страна", из-за назначения Горковенко вокруг Нацсовета разгорелся скандал. И.о. главы Нацсовета Ольга Герасимюк вчера, 23 мая, отказалась открывать заседание регулятора, "пока не будут получены выводы Парламентского Комитета по вопросам свободы слова или от президента Владимира Зеленского относительно корректности кадровых решений, в частности, назначения на должность члена Нацсовета Владимира Горковенко".

Герсимюк поддержали СМИ и НСЖУ. Генпродюсер телеканала ZIK Наталья Влащенко убеждена, что Владимир Горковенко не может объективно выполнять обязанности члена Нацсовета. "Все прекрасно знают, что все эти годы г-н Горковенко сидел в Администрации Президента и был неким цензором всего медийного пространства", - говорит Влащенко. – "Я с его действиями столкнулась во время подготовки первого сезона программы "Народ против": тогда все представители коалиции – БПП, Народный фронт и т. п – отказывались приходить на канал. В кулуарах они признавались, что приняли бы участие в ток-шоу, но им запрещают из Администрации Президента, мол, договаривайтесь с Горковенко. Когда пытались договариваться, с нами начинали торговаться – а вы замените тему, или сделайте так, или вот так... Мы никогда не шли на такие уступки, но из-за цензуры целый сезон практически не имели людей из коалиции. Поэтому убеждена, что такой человек не может быть членом Нацсовета".

Напомним, перед своим увольнением с должности главы Нацсовета Артеменко лично сообщил о своем решении подать в отставку по двум причинам: "Во-первых, простая человеческая усталость – в течение пяти лет в постоянном стрессе работать ежедневно, по 10-12 часов, иногда даже без выходных. Во-вторых, поступившее именно в это время предложение перейти на другую работу".

Также "Страна" разбиралась, почему Юрий Артеменко спешно покинул пост главы Нацсовета по телерадиовещанию.