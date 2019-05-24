В пятницу, 24 мая, канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе переговоров обсуждались Минские соглашения. Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, передает Интерфакс-Украина.

"Обе стороны подчеркнули необходимость в полной реализации минских соглашений и заинтересованность в продолжении тесного сотрудничества в нормандском формате", - говорится в заявлении Зайберта поступившем журналистам.

Также стороны договорились поддерживать тесный рабочий контакт по этому и другим вопросам.

Как сообщала "Страна", Путин, Меркель и Макрон по телефону обсудили ситуацию на Донбассе. Президент России вновь напомнил о приоритетности вступления в силу закона об особом статусе Донбасса, придания ему постоянного характера, проведения амнистии, разведения сил и средств на ранее согласованных участках на линии соприкосновения сторон, а также шагов по налаживанию прямого диалога Киева с Донецком и Луганском.

Отметим, что президент Франции Макрон не пригласил Зеленского на 75-летие высадки союзников в Нормандии.