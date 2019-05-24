Президентскую охрану Владимира Зеленского вчера обвинили в избиении журналиста.

23 мая, после IForum в Киеве, который посетил Зеленский, появилась информация о том, что охрана президента трижды ударила в живот корреспондента "Лиги" Юрия Смирнова.

Об этом в соцсети заявил начальник отдела политикии "Лиги" Петр Шуклинов, а потом новость опубликовали на сайте этого СМИ. Информацию подхватили другие издания.

Правда, вскоре руководство сайта и сам пострадавший уточнили, что медиа все неправильно поняли - никакого избиения не было.

"Страна" разбиралась, что же произошло на форуме.

Что произошло

Первым об инциденте сообщил руководитель отдела политики LIGA.net Петр Шуклинов. О том, что спецкор получил несколько ударов в живот от телохранителей Зеленского он написал в Facebook.

А в своем Telegram-канале расписал историю подробнее.

"Президент забил на медиа, а наш спецкор Юра Смирнов получил локтем в живот от бодигардов. Журналисты ждали президента возле сцены на IForum. Но говорить с медиа он не захотел. Ему пытались задавать вопросы о Раде, кадрах, но слушали их в основном спины бодигардов.

- Давайте не о политике, я вас прошу! Сегодня - только инновации! Селфи? Селфи - можно.

Сделал с кем-то селфи, сделал круг по павильону в окружении охраны, сел в машину и уехал", - написал Шуклинов. Далее он процитировал пострадавшего журналиста Юрия Смирнова: "Целый автобус Управления госохраны приехал сопровождать Зеленского. Три раза дали локтем в живот, ноги оттоптали". Шуклинов написал, что Смирнов пытался задать вопрос, но его отодвинули.

Новость об этом появилась и на сайте LIGA.net."Обеспечивать охрану президента Владимира Зеленского на IForum приехал автобус ЛАЗ и несколько минивэнов. Пострадал корреспондент LIGA.net", - говорилось в подводке.

В тексте сообщалось, что "журналист LIGA.net пытался пробиться поближе к президенту, чтобы задать вопрос о кадровых решениях Зеленского, но многочисленные бодигарды постоянно оттесняли его с применением силы. В итоге корреспондент трижды получил в живот локтем и ушел с оттоптанными ногами".

Также в тексте уточнялось, что спецкор хотел задать вопрос президенту о том, чем он руководствовался, назначая первым заместителем главы СБУ своего друга Ивана Баканова, не имеющего опыта в правоохранительных органах.

Фото: news.liga.net

Материал был проиллюстрирован снимками с IForum, на которых видно, что Зеленский находится в плотном кольце журналистов и посетителей форума.

Что написал сам Смирнов прямо с форума

Сам журналист в день посещения форума, 23 мая, мимоходом пожаловался, что президентская охрана оттоптала ему ноги, но об ударах в живот ничего не написал, уделив внимание описанию разговора УДОшников.

"Разговор сотрудников Управления госохраны в кулуарах IForum во время выступления Владимира Зеленского:

- Там какой-то гусь подал петицию об отставке Зеленского. Да я этого гуся сам отставлю!

- Гыгыгы

Пообщаться с прессой Зеленский не захотел. "Сегодня только об инновациях", - сказал президент в окружении бодигардов. Зато селфи сделал. "Это уже можно".

Спасибо УДОшникам за оттоптанные ноги", - написал Смирнов.

"Медиа всё неправильно поняли" - LIGA.net

Через три часа после того, как на сайте LIGA.net вышла новость о том, что охрана Зеленского ударила в живот журналиста, в разделе "мнения" там появилось опровержение самого пострадавшего под заголовком "Как медиа сделали журналиста LIGA.net "жертвой" охраны Зеленского".

Он отметил, что ряд СМИ слишком буквально восприняли фразу "получил в живот" и начали писать про его"избиение", поэтому он решил объясниться по этому поводу. Он написал, что для того, чтобы Зеленский мог пройти в толпе, круг бодигардов "расчищал" всех, кто встречался на пути. И что он понимает сложность этой работы, но можно было делать это демократичнее.

"Обе руки я держал сверху, поскольку пытался снимать видео для вопроса Зеленскому. Логично предположить, что журналист, который был предварительно осмотрен и который ведет съемку поднятыми руками, вряд ли несет потенциальную угрозу охраняемому объекту. Но даже когда я уже был позади Зеленского и круга его охранников, ко мне подбежал УДОшник, твердо взял меня за руку и буквально передвинул на пару метров назад. В чем была необходимость таких мер, не знаю. Я не бежал, не делал резких движений. Наоборот, в момент неожиданного решения охранника я уже почти остановился, поскольку Зеленский направлялся к выходу, и я понял бесперспективность попытки задать ему вопрос.

До этого, когда около десятка журналистов с камерами в руках пытались задавать Зеленскому вопросы, бодигарды не стеснялись использовать руки. Они бесцеремонно оттесняли любого, даже того, кто явно находился сзади Зеленского. При отталкивании журналистов от Зеленского (по-другому назвать это сложно) я и получил несколько раз локтем в живот. Это не были целенаправленные удары, поэтому ни о каком "избиении" речи быть не может. Это было классическое поведение УДОшников, которые считают, что во время охраны объекта могут делать все, что хотят. Дергать журналистов за руки, распихивать их по сторонам, не выбирая средств", - написал Смирнов.

Он добавил, что у него синяков или следов побоев. "Просто обидно, что когда ты пытаешься задать по-настоящему актуальные вопросы новому президенту, он, прикрывшись толпой охранников, говорит, что "сегодня только об инновациях" и быстренько уходит", - резюмировал журналист.

Главред LIGA.net Борис Давиденко также опроверг информацию о целенаправленном избиении, сообщив, что коллегам-журналистам просто показалось. "LIGA.net, точнее наш журналист Юрий Смирнов , стал ньюсмейкером. Ряд изданий написали, что охранник Зеленского избил Юру. Это не так. Юру бесцеремонно с применением силы оттеснили от гаранта, но точно не избили. Как все было - в колонке Юрия.

Излишняя ретивость охраны президента - это плохая проблема и мы правильно сделали, что об этом рассказали. Но излишнее преувеличение коллегами - тоже проблема: когда придут настоящие волки, крику помощи могут уже и не поверить", - написал он.

"Это не значит, что охранник меня ударил"

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко на следующий день написал, что ситуация с избиением журналиста охранниками президента преувеличена. Об этом в комментарии НСЖУ сообщил сам журналист, отметив, что не намерен обращаться в полицию по факту препятствия его профессиональной деятельности.

"Вот это "трижды получил в живот" - не значит, что сотрудник охраны вернулся в мою сторону и трижды умышленно ударил. Но был также еще один случай на этом мероприятии: когда Владимир Александрович начал двигаться в сторону выхода, а я проводил съемку и в это время находился позади круга из охранников, которые окружили Президента, ко мне подошел охранник, взял за руку и передвинул на несколько метров назад. Тогда реально не понял таких действий, ведь находился позади Зеленского поэтому что мог бы ему причинить? .. Мне кажется, что охранники должны вести себя более или менее спокойно", - прокомментировал инцидент Юрий Смирнов.

Он добавил, что проанализировал, имело ли место сознательное препятствование журналистской деятельности: "В общем, все журналисты, которые были там, могут говорить о препятствовании, ведь они пытались поставить вопрос, но возможности им не давали. Однако такие ситуации были и при Петре Алексеевиче, когда он был на массовых мероприятиях. Избиением назвать, то что случилось, трудно, это просто неприятный инцидент. Синяков на теле или никаких следов не осталось, и даже близко не было".

В Национальном союзе журналистов Украины отмечают, что резонанс, который получила информация о возможном избиении журналиста президентской охраной, является основанием для новой команды наконец сделать ревизию отношение Управления государственной охраны для работников СМИ.

"Нарекания на агрессивное отношение сотрудников УГО к журналистам мы получаем постоянно. Особенно напряженной была ситуация во время президентской кампании, возмутительным было сознательное избиения госохраной в свое время журналистов программы СХЕМЫ из-за интереса к частной вечеринке Генпрокурора. Очевидно, что отсутствие политической воли уважать журналистов и приводит к агрессии охранников. Поэтому пусть украинская УДО учится у коллег из цивилизованных стран как защищать президента не издеваясь над журналистами", - отметил председатель НСЖУ Сергей Томиленко.