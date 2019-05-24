В пятницу, 24 мая, президент Украины Владимир Зеленский отменил указ предыдущего главы государства Петра Порошенко о назначении экс-сотрудника Администрации Президента Владимира Горковенко членом Национального совета Украины по вопросам ТВ и радио. Об этом сказано в указе Зеленского №323/2019, опубликованном на сайте президента.

"Отменить Указ Президента Украины от 4 мая 2019 года № 187 "О назначении В.Горковенко членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - говорится в документе.

Из-за назначения Горковенко вокруг Нацсовета разгорелся скандал. И.о. главы Нацсовета Ольга Герасимюк вчера, 23 мая, отказалась открывать заседание регулятора, "пока не будут получены выводы Парламентского Комитета по вопросам свободы слова или от президента Владимира Зеленского относительно корректности кадровых решений, в частности, назначения на должность члена Нацсовета Владимира Горковенко".

Герсимюк поддержали СМИ и Национальный союз журналистов Украины. Генпродюсер телеканала ZIK Наталья Влащенко убеждена, что Владимир Горковенко не может объективно выполнять обязанности члена Нацсовета.

"Все прекрасно знают, что все эти годы г-н Горковенко сидел в Администрации Президента и был неким цензором всего медийного пространства", - говорит Влащенко. – "Я с его действиями столкнулась во время подготовки первого сезона программы "Народ против": тогда все представители коалиции – БПП, Народный фронт и т. п – отказывались приходить на канал. В кулуарах они признавались, что приняли бы участие в ток-шоу, но им запрещают из Администрации Президента, мол, договаривайтесь с Горковенко. Когда пытались договариваться, с нами начинали торговаться – а вы замените тему, или сделайте так, или вот так... Мы никогда не шли на такие уступки, но из-за цензуры целый сезон практически не имели людей из коалиции. Поэтому убеждена, что такой человек не может быть членом Нацсовета".

Напомним, что юрист Андрей Портнов заявлял, что назначение пиарщика Порошенко в Нацсовет нужно отменять через суд.