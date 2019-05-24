Вчера, 23 мая, в полицию обратился 44-летний киевлянин, который рассказал, что во время поездки на своем автомобиле "Honda Accord" по Большой Васильковской, недалеко от поворота на улицу Федорова, в его машину врезался какой-то лихач на "Chevrolet Lachetti".

Однако вместо спокойного ожидания патрульной полиции и составления админматериалов - благо никто в ДТП не пострадал, водитель "Chevrolet" начал обвинять в аварии водителя "Honda". А когда аргументы были исчерпаны выхватил газовый баллончик и выпустил струю в салон им же разбитого чужого автомобиля.

По информации наших источников в правоохранительных органах,в салоне "Honda" в это время был маленький ребенок, который отравился парами газа и его срочно госпитализировали в Больницу скорой помощи. Сейчас медики его отхаживают после отравления и обрабатывают ожоги.

Полиция разыскивает дорожного хулигана, заведено уголовное дело с предварительной квалификацией - "Причинение легких телесных повреждений".Так что в случае поимки этому дерзкому водителю грозит не только административная, но и уголовная ответственность.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве на Печерске угнали четыре люксовых автомобиля на "бляхах".

Также мы рассказывали, что в воскресенье, 26 мая, в Киеве перекроют улицы из-за "Пробега под каштанами".